Canaã: Sine 251 vagas de emprego confira

Vagas com maior demanda nesta quinta-feira (16), de setembro, são auxiliar de serviços gerias gerais com 32 vagas, servente de serviços gerias, pedreiro com 14 vagas e motorista de ônibus, confiras demais vagas, logo abaixo.

O Sine de Canaã dos Carajás divulgou novas vagas em aberto nesta quinta-feira (16). O atendimento presencial foi retomado. O Sine funciona das 8h às 14h, na Avenida JK, 104. Os interessados devem apresentar documentos pessoais e Carteira de Trabalho.

Para maiores informações, ligue (94) 99123-5373 ou contacte via e-mail em [email protected]