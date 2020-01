Canaã terá com mais uma Escola Integral, novos cursos superiores e vai ampliar educação infantil

Depois da experiência bem sucedida com a Escola Municipal Ronilton Aridal, a primeira a funcionar em Tempo Integral em Canaã dos Carajás, o município vai ampliar o modelo de ensino, com o início de funcionamento da Escola Municipal Carlos Henriques, na Vila Ouro Verde, também em tempo integral. Além disso, Canaã avança no objetivo de se transformar em um pólo de educação, com a abertura de mais cinco cursos superiores da Unifesspa, mais dois da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e dois cursos técnicos do IFPA.

Na educação infantil, o município passará a contar com duas creches, ampliando o atendimento na área. Os anúncios foram feitos pela Secretária de Educação, Roselma Feitosa, em entrevista à primeira edição de 2020 do programa Além da Notícia, que é uma produção da prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Assessoria de Comunicação.

Confira abaixo a entrevista abaixo:

Como está o calendário de matrículas para Rede Municipal?

O calendário de matrículas está aberto desde dezembro, as transferências internas foram até 10 de janeiro e as matrículas para novatos até 13 de janeiro. Até o dia 15 de janeiro, quem for público alvo de creches pode procurar um do Núcleos de Educação Infantil, e vai estar recebendo a visita do Assistente Social da Secretaria de Educação, para convalidar a vaga.

Tudo pronto para o início das aulas?

Tudo pronto, na próxima semana vamos realizar a nossa Jornada Pedagógica, com o tema “Desenvolvimento Integral, potencializando competências e habilidades de todos e de cada um”. A palestrante será a professora Celi Bahia, é uma professora da nossa região que reside hoje na capital, e viajava pelo Brasil inteiro e internacionalmente discutindo educação e currículo. Esse ano é um ano em que estaremos reformulando o nosso currículo municipal à luz da BNCC [Base Nacional Curricular Comum], então ela vai vir discutir com base no desenvolvimento de todos e de cada um.

Esse ano a Jornada também terá uma duração maior?

Sim. A jornada será de quatro dias, com início no dia 16 e até o dia 21. E tem mais um diferencial: é uma Jornada Pedagógica Técnico Administrativa. Nós teremos um momento exclusivo pra discussão, formação e orientação com o nosso pessoal de apoio: vigias, ASG [agentes de serviços gerais], agentes administrativos, agentes de serviços culinários, monitores de transporte escolas, motoristas. Todos vão passar por formação durante essa Jornada.

O início das aulas será no dia 22, nas zonas urbana e rural?

Zona urbana e zona rural. Nosso calendário é integrado, então dia 22 volta às aulas. Para receber os nossos alunos com um clima de novidade, de um ano novo e novos desafios, estamos fazendo uma manutenção nas escolas, que estão recebendo pintura e manutenção nos jardins, para que os nossos alunos cheguem e esteja tudo bem organizado.

Estão abertas as inscrições para dois cursos técnicos do IFPA e teremos mais cinco cursos da Unifesspa aqui. Como é o trabalho para atrair esses cursos para cá e o que esperar para 2020?

A Secretaria de Educação, por meio do Polo Educacional, tem feito um forte trabalho de integração com as Universidades Públicas. As professoras Leuzilda e Bárbara juntamente com a equipe tem captado as Universidades e tem crescido a inserção de cursos aqui. Já temos dois cursos da Unifesspa, e pra esse ano vamos ter mais, como o curso de artes e engenharias mecânica, civil e elétrica. E vamos ter também no ano de 2020 mais dois cursos do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que são matemática e letras. Fique atento que daqui a pouco sai o edital desses vestibulares. Graças a Deus nosso prefeito tem envolvido recursos financeiros e humanos para que a gente venha fortalecer cada vez mais a educação superior e técnica no nosso município.

Podemos dizer que esse objetivo de transformar Canaã em um Polo Educacional já deu os primeiros passos?

Já deu os primeiros passos e em 2020 vai ser consolidado porque vamos ter aí quase mais dez cursos ofertados aqui.

Sobre a Escola em Tempo Integral na zona rural?

É uma meta que está no Plano Municipal de Educação desde 2015 e nós vamos cumpri-los agora em 2010, a Escola Carlos Henriques começa a funciomnar em tempo integral. Estamos nas tratativas, pois temos alguns procedimentos burocráticos para fazer essa implantação. Agora na Jornada Pedagógica a equipe já vai receber uma formação e um intercâmbio com a Escola Ronilton Aridal, então é uma realidade já para o nosso município.

Qual avaliação que a Secretaria faz desse primeiro ano de funcionamento da Escola em Tempo Integral Ronilton Aridal?

É uma avaliação muito positiva. Vimos aquela comunidade sendo transformada pela educação e pela qualidade do ensino. Todas as nossas escolas transformam a sociedade. A escola em tempo integral não é só estender a jornada do menina e da menina, mas desenvolver e é isso que está no tema da nossa jornada deste ano: de forma integral, completa, em todos os aspectos. No aspecto cognitivo, motor social, a questão de valores, da cidadania, de compreensão e intervenção no todo e na parte.

A nossa avaliação é muito positiva e estamos muito satisfeitos com os resultados que foram obtidos. A ideia é que daqui alguns anos todos os municípios tenham a sua rede totalmente em tempo integral. Algumas de nossas escolas passarão por reformas esse ano que, quando forem concluídas, elas já terão infraestrutura suficiente para funcionar em tempo integral.

Canaã serve hoje um das melhores merendas do Estado do Pará. Quais são as novidades para 2020?

A merenda escolar de 2020 vai vir um pouco mais recheada com os produtos da agricultura familiar. Temos uma previsão de investimento de aproximadamente R$ 1 milhão na aquisição de produtos direto da agricultura familiar da nossa região, promovendo uma alimentação saudável e de qualidade para que as crianças construam o hábito de consumir produtos como frutas, verduras e leguminosas. Vamos continuar mantendo o padrão de qualidade e o sabor da merenda escolar em 2020. Inclusive o cardápio será apresentado na Jornada Pedagógica.

Como está o atendimento na educação infantil e há previsão para que seja ampliado em 2020?

Nós ainda não atingimos a nossa meta, que é prevista Plano Municipal de Educação. Hoje nós temos quatro Núcleos de Educação Infantil, que ainda é pouco para a nossa demanda. Mas esse ano vamos ampliar o atendimento em creche, com a conclusão da construção das duas Pró-Infância, uma no bairro Novo Horizonte e outra no Residencial Canaã. Elas vão atender o nosso público de um a três anos. Não vamos conseguir uma quantidade grande, pois a capacidade de atendimento é de 244 crianças em cada uma, mas já é um passo a mais para fortalecer.

Nossos núcleos hoje atendem com a sua capacidade máxima, nós estamos conseguindo todos os que estão nos procurando. Infelizmente na zona rural não conseguimos por causa do espaço, mas as escolas Teotônio Vilela e Magalhães Barata passarão por reforma esse ano, e posterior à reforma nós possivelmente devemos começar o atendimento à educação infantil nessas Unidades.

