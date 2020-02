Carnaval contagia Casa da Cultura de Canaã dos Carajás neste mês de fevereiro

Preparem a fantasia, o confete e a serpentina: está chegando mais um carnaval e a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás terá uma programação voltada para toda a família aproveitar a folia. A temporada carnavalesca já iniciou com os ensaios do bloco “Unidos de sete meses”, realizados aos sábado.

Esta semana, entre sambas-enredos, trios elétricos e marchinhas, mestre Flávio do Reis Gama, traz as primeiras lições sobre a cultura musical brasileira e amazônica na oficina “Vivência percussiva de carnaval”. As atividades estão sendo realizadas desde segunda e seguem até sexta-feira, dia 14, das 8h às 12h, na EMEB Ronilton Aridal da Silva Grillo, e de 18h às 22h, na Casa da Cultura.

No domingo, 16, os visitantes serão poder cair na folia com o cortejo do bloco “Unidos de sete meses”, que percorrerá as vias do município no domingo, a partir das 15h. O desfile vai sair da praça da Bíblia, no Novo Horizonte, segue na Av. Rio Branco e finaliza na Praça Luiz Gonzaga, em frente a Matinha.

Na semana da véspera do carnaval, a oficina de “Fantasias de carnaval” ensina aos visitantes a arte da customização, métodos de personalização e adaptação de peças. As aulas serão realizadas pela professora Juliana Silva, da UFPA, de 17 a 21 de fevereiro, das 8h às 12h, na AFAMOPROCAN – Associação de Famílias sem Moradia Própria de Canaã dos Carajás, e de 14h às 18h, na Casa da Cultura.

Os amantes da Floresta Amazônica podem conferir 23 obras produzidas pelo artista Afonso Camargo Fona sobre as multifaces da maior floresta tropical do mundo. A exposição “Panorama” promove uma reflexão a respeito da necessidade emergencial para a discussão de problemáticas ambientais e preservacionistas do ser humano com o planeta e está aberta a visita de segunda a sábado, na Casa da Cultura.

Diversão para a criançada

Cinema na Rua! O filme “Tito e os Pássaros”, que acompanha a jornada de um menino criativo e seus amigos na busca pela cura de uma doença altamente contagiosa, será exibido no dia 19, às 19h, no EMEB Ronilton Aridal da Silva Grillo.

O Clube da Leitura vai explorar a imaginação dos leitores com o livro “Poeminhas da Terra”. A atividade acontece todas as quintas do mês, às 10h e 16h, na Sala de Leitura, que conta com mais de 5 mil livros.

Toda sexta tem contação de história, às 10h e 16h. A atividade estimula a imaginação, a criatividade e a oralidade, incentiva o interesse pela leitura e a formação intelectual e social das crianças participantes. O livro do mês é “A festa na Floresta”.

Todas as atividades e eventos são gratuitos, e estão sujeitos à lotação do espaço. A Casa da Cultura está localizada na rua das Esmeraldas, 141, no bairro Jardim das Palmeiras. O Centro Cultural está (citar endereço).

Casa da Cultura de Canaã

A Casa da Cultura é um equipamento cultural gerido pela Fundação Vale e mantido pela Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cidadania, com o objetivo de contribuir com a democratização de acesso à cultura e valorização das mais diversas manifestações e expressões artísticas da região.

vale.com