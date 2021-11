Carne de cavalo era servida em hambúrguerias de Caxias do Sul

Ministério Público confirma a presença de DNA de cavalo em Hambúrguer servidos em duas lanchonetes da cidade de Caxias do Sul (RS).

A operação aconteceu na manhã de quinta-feira (18), e até então seis pessoas foram presas, o grupo que fornece em média 800kg, de carne por semana está sendo acusado de vender carne de cavalo.

Além dos seis mandados de prisão preventiva, a polícia cumpre também 15 mandados de busca e apreensão.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP apurou, através de conversas interceptadas com autorização da Justiça, que o grupo investigado abastecia estabelecimentos da cidade com grandes quantidades de carne, em forma de hambúrgueres e bifes, provenientes do abate clandestino de equinos.

Ainda de acordo com o MP, o grupo não possui autorização para o abate e a comercialização de nenhum tipo de carne. Sendo assim a carne não passava por nenhuma fiscalização.

Com informações: G1