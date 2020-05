Casa da Cultura de Canaã oferece programação virtual durante a quarentena

– Enquanto o público está em isolamento social, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás preparou uma programação online para entreter toda a família durante a quarentena. Neste mês, é possível aprender a fazer origamis, além de viajar no mundo da imaginação com a contação de histórias.

A técnica milenar japonesa de produção de origamis é utilizada na criação de objetos de diferentes formas a partir de um pedaço de papel. Não se utiliza cola ou recortes, apenas dobras com vincos perfeitos. Entre os dias 26 e 29 do mês, das 20h às 21h, o artista Derek Lincoln irá ensinar, via WhatsApp, como transformar uma simples folha de papel em divertidas figuras na “Oficina Virtual de Origami”.

Para a criançada, a Casa da Cultura planejou uma contação de histórias virtual às segundas. O livro escolhido do mês é “O Menino Maluquinho”, do escritor Ziraldo. Preparem-se para conhecer a história desse menino traquina, que apronta muita confusão, mas é a alegria da casa.

Se interessou por alguma das atividades e quer participar? É só realizar a inscrição nos telefones (94) 9 9160-8186 ou (94) 9 9220-3451. As atividades são gratuitas e terá emissão de certificados para os participantes que tiverem presença mínima de três dias.

Casa da Cultura de Canaã

A Casa da Cultura é um centro cultural gerido pela Fundação Vale e mantido pela Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cidadania, com o objetivo de contribuir com a democratização de acesso à cultura e valorização das mais diversas manifestações e expressões artísticas da região.

