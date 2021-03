Casal é morto dentro de ambulância por grupo armado

Homem estava sendo transferido para hospital em Salvador após dar entrada em UPA com tiro; identidade das vítimas não foi divulgada

Criminosos armados interceptaram uma ambulância do Samu em Salvador, atirando em um homem que estava sendo levado para o hospital acompanhado da esposa.

O médico Ivan Paiva, coordenador do Samu em Salvador, informou que a vítima tinha saído da UPA de Santo Inácio e estava sendo encaminhada para o Hospital do Subúrbio quando sofreu o ataque. Segundo ele, o paciente já havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento por conta de outro tiro.

“Fomos acionados para dar suporte a UPA de Pirajá/Santo Inácio. Eles haviam atendido um paciente que tinha dado entrada lá com uma lesão por arma de fogo na espinha dorsal. O rapaz precisava ser regulado para um centro de trauma. Nós encaminhamos essa ambulância para efetuar o transporte para o Hospital e, no trajeto, a ambulância foi interceptada e abordada por indivíduos armados”, detalhou Paiva.

“Eles pediram para os profissionais do Samu saírem e executaram as duas vítimas lá dentro. Nenhum profissional de saúde foi ferido e segundo informações ainda pediram desculpas na hora de ir embora”, contou o médico.

A reportagem tentou entrar em contato com o condutor que estava presente no momento do crime, mas até o momento da publicação não obteve resposta. A Polícia Militar informou que equipes da 31ª companhia foram acionadas para atender a ocorrência de um homem e uma mulher alvejados por disparos de arma de fogo no interior de uma ambulância, na rotatória do Hospital do Subúrbio.

Ainda segundo a PM, os dois profissionais de saúde que estavam presentes informaram que foram interceptados por volta das 22h na rotatória da rodovia por quatro homens armados em um veículo modelo Onix de cor branca.