Caso Ravyla: acusado de participação na morte da garota é liberado pela justiça

O acusado que estava preso desde o dia (27) de junho, cumpriu 30 dias de prisão temporária e já foi liberado pela justiça, Paulo Henrique dos Santos Barbosa, ele e outros quatros homens, foram acusados pelo crime, Genival Maciel Oliveira, o DJ Maiquinho; Henderson Pedrosa; Zima Lima de Souza.

A menina Ravyla de Sousa, de 10 anos, foi encontrada morta, no final da manhã desta sexta-feira, (25) de junho em uma área rural do município de Viseu, chamada Porto Grande. Informações preliminares dão conta que a criança estava com sinais de abuso sexual e tortura. Segundo testemunhas, o corpo de Ravyla foi encontrado por populares que viram uma estranha movimentação de urubus na área onde a menina foi localizada.

Segundo Paulo Henrique ele não teria nenhum envolvimento no crime, apenas sem querer teria presenciado o crime e não denuncio por medo, ele conta que tinha ido levar a moto para o marido de uma prima, e presenciou o crime.

Com informações Roma News