Chefe de cozinha morre ao tentar cortar cabeça de cobra

Como já é costume dos chineses comer animais um tanto quanto exóticos a cobra por sua vez é tida como uma verdadeira iguaria e é bastante prestigiada no cardápio dos chineses, um Chefe chinês bastante experiente que preparava uma sopa que tinha como ingrediente principal uma cobra indochinesa cuspideira.

O detalhe que chamou a atenção foi o fato do chef ter cortado a cabeça do animal cerca de 20 minutos antes de sofrer o ataque, segundo informações do jornal britânico Daily Star, Peng Fan, estaria recolhendo o lixo no momento do ataque.

Alguns especialistas explicam que alguns répteis podem reagir por reflexo até uma hora após a morte. O veneno do animal pode causar paralisia e asfixia, o socorro foi acionado porem ao chagar já era tarde.

Imagem: Reprodução/Danny S.

(Foto: Getty Images)