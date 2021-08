Ciclo Saúde apoia programação da Semana do Bebê de Canaã dos Carajás

Iniciativa da Fundação Vale tem ações previstas para outros municípios da região como Parauapebas, Eldorado do Carajás, Marabá e Bom Jesus do Tocantins

Canaã dos Carajás, 11 de agosto de 2021 – A 6ª edição da Semana do Bebê de Canaã dos Carajás conta com o apoio do Programa Ciclo Saúde, iniciativa da Fundação Vale voltada para o fortalecimento das estratégias de saúde da família. A programação, que é promovida pela Prefeitura de Canaã, por meio da Secretaria de Saúde do município, segue até 13 de agosto e tem como tema “A saúde mental infantil”.

A semana do bebê é uma é uma das principais estratégias do Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para assegurar a atenção adequada a crianças de até 6 anos de idade. A iniciativa tem como objetivo tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda dos municípios brasileiros.

Na abertura, realizada segunda (9/8) houve entrega do título de “Bebê Prefeito”, juntamente com a chave da cidade, para o primeiro bebê nascido na Semana do Bebê. E na sexta-feira, 13, o fórum virtual “Saúde Mental Infantil em tempos de Pandemia”, com transmissão pelo Canal da Prefeitura no Youtube, encerra a programação. Na ocasião serão abordadas várias questões como Impacto das telas (computadores, tablets, celulares etc); relacionamento de pais e filhos em tempos de pandemia; alimentação infantil em tempos de pandemia e ainda, o impacto das aulas remotas na família.

“As crianças foram extremamente afetadas nessa pandemia ficando dentro de casa. Não tendo mais acesso à escola e aos lugares de passeio. Isso foi gerando nas crianças vários problemas emocionais. Quando a saúde emocional é afetada, tudo fica afetado. Por isso nós escolhemos o tema saúde mental infantil em tempos de pandemia. Para que a gente possa abrir os olhos dos pais, trazer conhecimento e gerar interesse para que eles cuidem da saúde mental dos seus filhos”, explica a fonoaudióloga e coordenadora do setor de educação e comunicação e saúde da Secretaria de Saúde de Canaã dos Carajás, Cristiane Ferraz.

Ações do Ciclo Saúde abrangem os municípios de Canaã, Parauapebas, Eldorado do Carajás, Marabá e Bom Jesus do Tocantins



Sobre o Ciclo Saúde

A edição 2021 do Programa Ciclo Saúde tem ações previstas para outros municípios da região sudeste do Pará: Parauapebas, Eldorado do Carajás, Marabá e Bom Jesus do Tocantins. Além de apoiar a Semana do Bebê, o Ciclo Saúde tem uma programação de oficinas e capacitações das equipes de atenção primária de Canaã dos Carajás.Nos demais municípios, o programa está realizando as primeiras Oficinas Básicas do Ciclo Saúde. Em Bom Jesus do Tocantins, as oficinas já foram realizadas; em Parauapebas, a agenda começou em julho e em Eldorado, os profissionais da atenção básica estão participando de programação neste mês de agosto.Voltado ao fortalecimento da Atenção Básica desde sua criação, em 2014, o Ciclo Saúde é uma iniciativa da Fundação Vale, em parceria técnica com o Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS) e o Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da Estácio de Sá.

Vale.com