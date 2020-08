Círio de Nazaré será realizado sem a presença de fiéis este ano

Decisão ocorreu por conta da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus

Pela primeira vez, após a realização de 227 edições, o Círio de Nazaré não terá a presença física dos devotos caminhando ao lado da berlinda da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas da capital paraense em procissão. O anúncio foi realizado na noite desta quinta-feira (06), pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, durante coletiva de imprensa na Basílica de Nazaré.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a 228ª edição da maior festividade católica do mundo será acompanhada apenas de maneira virtual por seus fiéis. A imagem peregrina não sairá às ruas para procissões.

“O mais importante para nós é dizer que vamos realizar o Círio. É a nossa homenagem para Nossa Senhora. Vamos realizá-lo da maneira que é possível, não poderemos fazer as grandes procissões mas teremos as celebrações e depois toda a quinzena do Círio com evangelização e formação cristã”, disse Dom Alberto Taveira.

Conhecida por levar dois milhões de pessoas às ruas de Belém e pelo cordão humano que puxa a berlinda, acompanhado de muito calor, a procissão se tornou impossível de ser realizada devido à aglomeração inevitável de pessoas ao redor da imagem da padroeira dos paraenses.

“Todos conhecem a dimensão da aglomeração que o Círio causa, e os resultados seriam imprevisíveis. Embora a cidade viva um momento de relativa tranquilidade, por cautela, tendo como premissa principal a saúde do povo paraense, nós deliberamos pela não realização das procissões”, explicou o coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Albano Martins.

Programação

No dia 09 de outubro, sexta-feira que antecede o final de semana onde ocorriam as procissões, haverá a apresentação do Manto de Nossa Senhora de Nazaré 2020, às 19h, evento que será antecedido por uma missa na Basílica Santuário, celebrada às 18h por Dom Alberto Taveira Corrêa. Após a apresentação do manto, o grupo Ama fará uma live musical, a partir das 19h30.

Já no sábado (10), a missa na capela do Colégio Gentil Binttencourt também ocorrerá, mas com portas fechadas e poderá ser acompanhada pela televisão e canais oficiais do Círio na internet. Também haverá live musical, além da queima de fogos às proximidades da Catedral da Sé e celebração de missa.

No segundo domingo de outubro (11), onde tradicionalmente ocorre a grande procissão, haverá uma intensa programação na TV Nazaré e TV Círio. Iniciará às 6h com missa. Em seguida, a imagem peregrina fará um sobrevoo pelos hospitais de Belém que atenderam pacientes acometidos pela covid-19. O encerramento será às 11h30 com uma missa na Basílica Santuário.

Devotos aprovam mudanças

Após o anúncio da DFN de que o Círio 2020 será realizado de forma virtual, fiéis que passavam pela frente da Basílica de Nazaré demonstraram satisfação com as adaptações da festividade ao período de pandemia. A atendente Carmen Chagas é devota de Nossa Senhora de Nazaré e tem o costume de participar todos os anos, junto à família, das tradicionais procissões do Círio. Ela acredita que a decisão da diretoria foi acertada.

“Quando aconteceu tudo isso ninguém estava preparado, ninguém esperava. Mas se for para a segurança de todos, eu concordo. Eu vou acompanhar de casa mesmo com a minha família, do jeito que der. Vai ser diferente, a gente vai sentir, mas vai dar tudo certo”, afirma.

Já o técnico em enfermagem Ruivaldo Sales demonstrou alívio ao saber que o Círio de Nazaré será realizado virtualmente. Desde o início da pandemia ele atua na linha de frente no combate à covid-19, e sabe, mais que ninguém, os perigos que uma grande aglomeração como a que ocorre todos os anos no Círio pode trazer.

“Eu estava até preocupado. Os hospitais agora, em agosto, já estão enchendo novamente. Parece que as pessoas já largaram de mão. Não é assim, a gente tem que se cuidar. Então pro nosso bem, a melhor coisa é não ter Círio esse ano daquele modo como era feito. Ano que vem a festa volta ao normal”, diz o devoto.

Dia: 09/10 (sexta-feira)

18h – Missa na Basílica

19h – Apresentação do Manto para o Círio 2020

20h – Live Musical dentro da Basílica com o Grupo Ama

Dia: 10/10 (sábado)

09h30 – Pregação na Basílica-Santuário, pelo Padre João Paulo Dantas

11h30 – Descida da Imagem Original

17h – Missa na Capela do Colégio Gentil Bittencourt

18h – Exibição do documentário “Plácido”

18h30 – Exibição de documentário com grandes momentos da Trasladação

19h – Live Musical com transmissão ao vivo da decoração da Berlinda

20h30 – Queima de fogos (balsa no Rio Guamá), às proximidades da Catedral da Sé

20h45 – Bênção do Cônego Roberto Cavalli

Dia: 11/10 (domingo)

07h – Missa na Catedral, celebrada por Dom Alberto Taveira Corrêa

08h – Início da programação televisiva (documentários, entrevistas, grandes momentos do Círio, Círios antigos, testemunhos de fé e conversão, sobrevoo da Imagem Peregrina sobre hospitais da cidade, etc.)

10h – Terço Mariano, com Dom Alberto Taveira Corrêa

10h30 – Sequência da programação televisiva

11h30 – Missa de Encerramento do Círio 2020, celebrada por Dom Antonio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém

12h30 – Encerramento da programação

Quinzena Mariana (de 12 a 25/10/2020):

05h15 – Terço da Alvorada na Basílica Santuário

08h – Visitação da Imagem Peregrina a hospitais na região metropolitana de Belém

12h – Exposição da Imagem Peregrina no Altar Central da Praça Santuário

18h – Missas da festividade na Basílica Santuário

21h – Encerramento da visitação

*Todos os eventos terão transmissão da TV Nazaré e redes sociais da arquidiocese e Basílica Santuário e TV Círio no Youtube.

