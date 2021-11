Ciro Gomes suspende pré-candidatura à presidência

Ciro tomou a decisão após entrar em conflito com o partido sobre a PEC dos Precatórios, aprovada na Câmara.

Amovimentação política para as eleições de 2022 já estão a todo o vapor no país, especialmente para a corrida presidencial. Entretanto, uma mudança envolvendo um dos principais nomes da disputa pode mudar o cenário da votação.

Na manhã desta quinta-feira (4), Ciro Gomes anunciou que suspendeu sua pré-candidatura. Segundo o político, a decisão foi tomada devido ao apoio que a maioria da bancada de deputados do PDT, à PEC dos Precatórios, aprovada em 1° turno durante a madrugada. O partido de Ciro foi o único a orientar aprovação da proposta.

“Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto, neste momento, ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos Precatórios. A mim só me resta um caminho: deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição. Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno, para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo”, afirmou Ciro em suas redes sociais.