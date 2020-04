Começa segunda fase da vacinação contra a influenza em Parauapebas

Profissionais das forças de segurança, funcionários do sistema prisional, presos e caminhoneiros estão entre os que precisam se imunizar. Vacina não protege contra a Covid-19

A Prefeitura de Parauapebas começou hoje, 20, a segunda fase da Campanha de Vacinação contra a influenza, destinada a seis grupos:

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

Funcionários do sistema prisional;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

Pessoas privadas de liberdade;

Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

As vacinas estão disponíveis, nesta fase, somente nas Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11h e das 13 às 17h. A exceção fica para esta terça-feira, 21, quando o atendimento será das 7 às 14h.

A influenza é uma doença infecciosa febril aguda com maior risco de complicações em alguns grupos vulneráveis, e pode evoluir para formas mais graves, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Por isso, pessoas que não conseguiram se vacinar na primeira etapa podem procurar o postinho de saúde mais próximo, para serem imunizadas nessa segunda etapa.

Na primeira fase, foram vacinadas mais de quatro mil pessoas, entre idosos e profissionais de saúde. Para imunização, basta comparecer munidos do cartão de vacina.

A segunda fase da campanha sofreu algumas alterações nos grupos. Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários foram incluídos pelo Ministério da Saúde (MS) por meio do Ofício nº 171, publicado dia 2 deste mês. Também por determinação do governo federal os professores foram transferidos para a terceira fase.

“A vacina contra influenza não protege contra o coronavírus, porém evitará confusões no diagnóstico já que os sintomas são parecidos. Ela ainda ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde nesse momento de crise. Nosso desafio é realizar a campanha com segurança e evitar aglomerações”, explica o secretário municipal de Saúde, Gilberto Laranjeiras.

Conheça as fases da campanha

1ª Fase – Idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da Saúde

2ª Fase – Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; profissionais das forças de segurança e salvamento; caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

3ª Fase – Professores; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; grávidas; mães no pós-parto; população indígena; pessoas acima de 55 anos e pessoas com deficiência.

Apelo

A Secretaria Municipal de Saúde pede às pessoas que irão se vacinar para que evitem tumulto, mantendo espaçamento de dois metros entre um e outro enquanto aguarda-se o atendimento.

O momento é de prevenção à influenza, mas também de todo cuidado possível para manutenção do distanciamento social, que ajuda a proteger a população do novo coronavírus. A prefeitura ressalta ainda que todos devem comparecer com máscara.