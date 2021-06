Corpo de adolescente com cabeça decepada é encontrado em Marabá

No final da manhã desta quinta-feira, 24, a Polícia Militar de Marabá foi acionada por causa de um corpo que havia sido encontrado enterrado em um matagal no Residencial Tocantins, no Núcleo São Félix.

O jovem Jamilton Barbosa Soares, de 17 anos, estava desaparecido desde o último domingo (20), quando a família registrou um boletim de ocorrência.

As equipes da Delegacia de Homicídios e o do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local e constataram que a vítima estava com várias perfurações de arma branca pelo corpo, além de ter seu pescoço decepado.

O corpo de Jamilton irá passar por uma perícia tanatológica (a que investiga os mecanismos e aspectos forenses da morte, tais como mudanças corporais que acompanham o período após a morte e os aspectos sociais e legais mais amplos).

