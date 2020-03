Corpo de homem é transportado em rede por falta de estradas vicinais

Um lavrador morreu após sofrer um suposto infarto na zona rural de Tuntum em um povoado isolado no município por falta de estradas vicinais.

Ele foi identificado como Abdias Bispo Silva, 69 anos, teve seu corpo transportado em uma rede devido à falta de estradas vicinais trafegáveis.

Em um vídeo, um sobrinho do lavrador relatou o descaso do poder público no município.

“Tá vendo aqui seu prefeito, era seu eleitor, seu Abdias, tá vendo as estradas que o senhor não constrói, quando uma pessoa morre é retirado assim, na rede” disse o jovem revoltado.

Fonte: enquantoissonomaranhao.com.br