Corpo de homem morto a tiros é encontrado em estrada rural em Canaã de Carajás

Na manhã desta terça-feira (16), um corpo foi encontrado em uma estrada de terra na zona rural de Canaã do Carajás, sudeste paraense. Ainda sem identificação, o corpo é de um homem com cerca de trinta anos, aparentemente, morto com disparos de arma de fogo.

De acordo com informações levantadas pela equipe de plantão na delegacia de Policia Civil do município, o corpo foi achado por volta das 11h, em uma estrada que dá acesso ao assentamento Serra Dourada, às margens da rodovia PA-160. Ao que tudo indica, o homem foi morto em outro local e jogado ali. Também de acordo com os policiais, o cadáver tinha marcas de ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

O corpo não trazia nenhuma identificação, e em conversas com moradores da região, ninguém relatou o sumiço de alguém com as características do homem morto. De pele clara, o homem possui tatuagem de um tigre no braço esquerdo e um tipo de dragão no braço direito. Ele era alto, cerca de 1,90 metro, e usava barba. O corpo estava vestido com uma calça jeans e uma camisa azul.

A Polícia segue priorizando identificar o cadáver para, assim, tentar chegar as assassinos, já que os indícios denotam que o caso foi uma execução seguida de ocultação de cadáver. O cadáver foi removido do local por uma funerária conveniada e levado ao Núcleo Avançado de Parauapebas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, para passar pelos exames necroscópicos. Qualquer pessoa que tiver informações sobre a identidade do homem morto, pode entrar em contato com o CPC pelo número (94) 3346-8121.

Fonte: O Liberal