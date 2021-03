Corpo de mulher achado em caixa de presente

Entenda o caso

Um corpo foi encontrado por populares dentro de um caixote na manhã de terça-feira (09), em uma região de mata próximo ao conjunto Leonel Brizola, na zona Norte de Teresina.

Em entrevista ao Meionorte.com, Major Elizete, do comando do 13° Batalhão de Polícia Militar, explicou que a informação do corpo foi repassada aos agentes via COPOM e chegando ao local, constataram a veracidade da denúncia. “De fato esse corpo foi encontrado aqui na nossa área. Ele estava dentro de um caixote. Fizemos o isolamento do local para as primeiras investigações”, disse.

As equipes do 13° BPM fizeram rondas na região para verificar informações de possíveis desaparecidos; “Fizemos rondas na região e não houve nenhuma manifestação de pessoas desaparecidas ou algo do gênero”, completou Major Elizete.

A Polícia Técnico-científica esteve no local fazendo os primeiros levantamentos. Os peritos identificaram que se trata de um corpo de uma mulher. A delegada Luana Alves, do Núcleo de Feminicídio, esteve pessoalmente na área.

