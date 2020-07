Decisão para a realização do Círio de Nazaré fica para o início de agosto

Em comunicado pelas redes sociais nesta sexta-feira (24), a Diretoria da Festa de Nazaré anunciou que no dia 6 de agosto será feito o anúncio oficial sobre a realização do Círio de Nossa Senhora de Nazaré este ano.

A expectativa da população é para saber se haverá ou não o Círio presencial em 2020, dada a pandemia da Covid-19.

Segue o comunicado da Diretoria da Festa de Nazaré:

A Diretoria da Festa de Nazaré informa que será no dia 6 de agosto o anúncio oficial sobre a realização do Círio 2020.

O anúncio será feito pelo Arcebispo de Belém, após parecer técnico científico da Comissão Especial de Análise da Pandemia da Covid-19, instituída para orientar a decisão sobre o Círio 2020.

Após a manifestação do Arcebispo Dom Alberto Taveira, a Diretoria da Festa também dará posicionamento sobre o assunto.

SOBRE A COMISSÃO

A Comissão Especial de Análise da Pandemia da Covid-19 foi instituída com a atribuição de avaliar a evolução da pandemia em Belém e Região Metropolitana, através da coleta de dados, exame de estudos e artigos técnicos e interpretação de projeções estatísticas, com o objetivo de formular um parecer técnico sobre a realização do Círio de Nazaré 2020, levando em consideração a ótica médica, a conveniência científica e os possíveis riscos à saúde pública. O parecer irá orientar a decisão final da Arquidiocese de Belém, da Paróquia de Nazaré e da DFN. A comissão especial é formada pelo casal de médicos membros da DFN, Cássio e Milena Caldato, e tem como convidados o biólogo Regis Andriolo e os médicos Haroldo José de Matos, Pedro Vasconcelos, Salomão Kahwage Neto e Vânia Brilhante. O prazo previsto para o trabalho da Comissão era de 60 dias, podendo ser prorrogado, se necessário. O parecer técnico será entregue ao Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, à Paróquia de Nazaré e ao coordenador da DFN, Albano Martins. “Com o parecer desta comissão teremos o embasamento técnico e científico necessário à prolação de uma decisão segura e responsável sobre o Círio de Nazaré”, avalia Albano Martins.

SOBRE O CÍRIO DE NAZARÉ

Fonte: www.oliberal.com