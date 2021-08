Desconhecido tenta matar homem em bar a golpes de facão

Na tarde de domingo (22) de agosto, uma tentativa de homicídio, bastante cruel aconteceu no bairro Betânia, a vítima que estava em um bar, identificado como Domingos Santos Pereira do Nascimento, 48 anos, foi surpreendido por um homem que chegou ao local agredindo Domingos com um facão.

Segundo a vítima ele não conhecia esse homem, como forma de defesa e para salvar sua própria vida, Domingo Santos, entra em luta corporal com o desconhecido que após a reação da vítima ele foge do local, Domingos fica bastante ferido, vários golpes acertaram seu rosto.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionado, como podemos ver na foto a vítima perdeu bastante sangue e estava muito machucada.