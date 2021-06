Dia mundial do doador de sangue

A data foi criada em 2014 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com o intuito de homenagear as pessoas que são doadoras de sangue e incentivar as demais, essa data foi escolhida por ser a data do nascimento de Karl Landsteiner (14 de junho de 1868 – 26 de junho de 1943), um imunologista austríaco que descobriu o fator Rh e várias diferenças entre os diversos tipos sanguíneos.

Porque você deve saber o seu tipo sanguíneo?

Para sua própria segurança é bom você saber seu tipo sanguíneo em caso de emergência, e até mesmo para fazer uma transfusão ou doação de sangue, as gestantes também é importante para se caso o sangue do bebê não for compatível com o da mãe.

lembrando que você também deve falar qual seu tipo sanguíneo para as pessoas que convivem com você cem um caso de emergência eles saberão responder a ficha medica adequadamente facilitando o atendimento. Para descobrir seu tipo sanguíneo é fácil você só precisa ir até um laboratório e fazer um exame bem simples de tripagem sanguínea é baste rápido e simples.

tipos sanguíneos

O sistema ABO, também classifica o sangue pelo fator RH. Ele indica a presença de um antígeno nas hemácias, existe o Rh positivo e o negativo e a classificação é a seguinte:

Sangue fator Rh+

Podem receber sangue de pessoas com fator Rh+ e Rh-

Só doam sangue para pessoas com fator Rh+

Sangue fator Rh-

Podem doar sangue para pessoas com fator Rh+ e Rh-

Só recebem sangue de pessoas com fator Rh-

Para doar sangue a pessoa deve se enquadrar nos seguintes critérios

Homem ou mulher entre 16 e 68 anos;

Ter acima de 50 quilos;

Não ter Hepatite B, Hepatite C, Doença de Chagas, Sífilis, AIDS (HIV), HTLV;

Estar bem alimentado e descansado;

As parturientes devem esperar entre 90 e 180 dias após o parto;

Se estiver gripado, esperar no mínimo 7 dias após a recuperação para poder doar;

Após uma doação, as mulheres devem esperar 90 dias para fazê-lo novamente; enquanto os homens devem esperar 60 dias.

Redação Géssica Portácio

Imagem:amafesp.org.br