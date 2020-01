Divulgada convocação de aprovados em Processo Seletivo da Educação

A prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulga nesta quinta-feira (9) a 1ª convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019 (Projeto Aprender Mais), para provimento de vagas em funções voluntárias para atividades de Monitor de Educação Especial e Inclusiva.

Clique aqui e veja o edital de convocação

Os candidatos convocados devem apresentar-se no Setor de Gestão do Trabalho e Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, para assinatura do Termo de Adesão ao Serviço Voluntario no prazo máximo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da convocação.

O candidato convocado para assinatura do Termo de Adesão ao Serviço Voluntario que não comparecer dentro do prazo preestabelecido no artigo 4º deste Edital, será tido como desistente, podendo, a Secretaria Municipal de Educação, convocar o próximo candidato, obedecida rigorosamente à ordem de classificação para a devida substituição.

ascom.canaa