Doações de testes rápidos e equipamentos de proteção reforçam combate à Covid-19 no Sul e Sudeste do Pará

Os hospitais beneficiados com a doação direta da Vale são: Hospital Municipal de Marabá; Hospital e Maternidade Elcione Barbalho (Curionópolis); Hospital Municipal Daniel Gonçalves e Hospital 5 de Outubro (Canaã dos Carajás); Hospital Geral de Parauapebas Manoel Evaldo Benevides Alves e Hospital Yutaka Taketa (Parauapebas); Hospital Regional Público do Araguaia (Redenção); Hospital Santa Lúcia e Hospital Municipal Jadson Pesconi (Ourilândia do Norte); Hospital e Maternidade Santo Agostinho e Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Nazaré (Tucumã).

“Esses materiais são importantes para proteger as equipes de saúde que estão na linha de frente na luta contra a pandemia do novo coronavírus”, destaca o gerente executivo de Sustentabilidade Norte de Vale, José Carlos Sousa.