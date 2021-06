Dólar cai a R$ 4,905 e atinge menor valor em mais de um ano; Bolsa cresce

A moeda americana fechou o dia em queda de 1,17%, cotada a R$4,905 na venda

O dólar voltou a se aproximar da casa dos R$4,90, emendando sua terceira queda consecutiva. A moeda americana fechou o dia em queda de 1,17%, cotada a R$4,905 na venda — o menor valor em mais de um ano, desde 9 de junho de 2020, quando encerrou a sessão aos R$ 4,888.

Este mês é, de longe, o pior do ano para o dólar, que acumula perdas de 6,12% frente ao real no período. No ano, a queda é um pouco menor, de 5,47%.

O Ibovespa voltou a registrar alta, após dois pregões seguidos de queda. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3) subiu 0,85%, aos 129.513,62 pontos — e, ao contrário do dólar, vai somando ganhos em junho, de 2,61%, e em 2021, de 8,82%.

O valor do dólar refere-se ao comercial. Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor é bem mais alto.

