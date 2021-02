Economia aquecida e empregos mantidos com as obras do Prosap

Do início das obras até o atual momento foram gerados mais de 1.200 empregos diretos e indiretos

Mais de 16 milhões de reais injetados na economia local nos últimos 10 meses: o volume representa apenas o que a empresa Transvias, construtora responsável pelas obras civis da 1º etapa do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap), adquiriu em insumos no comércio de Parauapebas.

O engenheiro da Transvias, Sérgio Sabia, informa que a compra de materiais como areia, cimento, brita, aço, equipamentos de proteção individual (EPI’s), combustível e material de construção e elétrico em geral são itens necessários para o atendimento e desenvolvimento das frentes de serviço do Prosap. “Priorizar o comércio local é um ponto importante para a empresa e para a Prefeitura de Parauapebas”, reforça.

E os números também são bem positivos no que se refere à empregabilidade: do início das obras até o atual momento foram gerados mais de 1.200 empregos diretos e indiretos. Morador do bairro Casas Populares II, o pedreiro Abílio Correia Brito Neto, de 32 anos, é um dos recém-contratados pela construtora. “Minha contratação aconteceu há alguns meses, e estou feliz de estar aqui, ajudando a construir essa obra tão grande e importante”, disse, entusiasmado.

Frentes de serviço

As áreas com obras do Prosap estão concentradas, atualmente, na região em frente à prefeitura municipal, local em que o Parque Urbano e a Lagoa estão em construção. Lá, a obra segue na fase de execução do complexo urbanístico da Lagoa. Há equipes atuando também na macrodrenagem do canal do Igarapé Ilha do Coco, entre os bairros União e Rio Verde.

O engenheiro civil e sanitarista do Prosap, Roginaldo Rebouças, explica que as obras de drenagem no Mercado Municipal iniciarão, de fato, entre os meses de março e abril. A reprogramação na data de início da obra ocorreu por questões externas relacionadas à Equatorial – empresa de energia do estado. “Para instalar a rede de drenagem, a prefeitura depende da retirada de postes de energia de alta tensão, que é uma responsabilidade da Equatorial. A empresa esclareceu que fará o serviço nos próximos 30 dias”, informa o engenheiro.

Os serviços nessa área do Mercado Municipal consistirão na construção de uma nova galeria subterrânea, com diâmetro maior, visando ao escoamento das águas das chuvas e, consequentemente, à eliminação dos alagamentos. Serão 981 metros de extensão da galeria, em duas linhas paralelas de aduelas, cada uma com tamanho 2,5m x 3,0m de concreto armado. A rede interligará o Igarapé Guanabara, nas proximidades do Mercado Municipal, ao Ilha do Coco, em frente à prefeitura.

Texto: Jéssica Borges/Prosap – Fotos: Ascom/Prosap

