Educação: IFPA oferta especialização gratuita em Canaã

O Instituto Federal do Pará divulgou, na terça (24), edital de pós-graduação lato sensu em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática, oferecido de forma gratuita a profissionais que já se graduaram em diferentes áreas do conhecimento. No total, 40 vagas são ofertadas pela entidade, sendo oito destinadas e pretos, pardos e indígenas.

As inscrições podem ser feitas online, através do envio da documentação necessária na plataforma SIGAA IFPA, com nome completo do candidato, observando instruções disponíveis no edital.

Veja aqui o edital completo.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 27 de agosto e 10 de setembro, conforme descrito no edital. As aulas devem ter início, de forma presencial, em 2 de outubro.

Ascom/PmCc