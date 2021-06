Eldorado do Carajás inicia vacinação para as pessoas com 50 anos ou mais

Agora é chagada a vez de vacinar todas as pessoas de Eldorado com 50 anos ou mais, basta se dirigir a uma unidade de saúde e se vacinar.

Eldorado recebeu mais de 8 mil doses de vacina e foram aplicadas mais de 3 mil doses segundo os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSEC), a vacinação teve início com os grupos de risco e prioridades e agora está sendo ofertada para os demais cidadãos na faixa etária de 50 anos ou acima.

Lembrando sempre da importância do uso da máscara mesmo depois de ser vacinado por isso, a orientação segue a mesma desde o começo da pandemia: fique em casa, se puder, e use máscaras quando estiver em locais públicos. Se o ambiente for muito fechado, com pouca circulação do ar, opte pelas máscaras PFF2/N95, que garantem maior proteção.