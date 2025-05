Um acidente envolvendo um motociclista e um ciclista foi registrado no início da manhã desta última quinta-feira (23), no bairro do Curió-Utinga, em Belém.

De acordo com informações preliminares, o motociclista teria avançado o sinal vermelho e atingido o ciclista, que ficou ferido.

Até o momento não há detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos.