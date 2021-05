Embrapa abre vagas para bolsas de desenvolvimento de aplicativo para prevenção de pragas e doenças do cajueiro

A Embrapa Agroindústria Tropical disponibiliza bolsas, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), para a realização de serviços especializados em atividades de pesquisa para o desenvolvimento de aplicativo para celular (APP). O objetivo do APP é auxiliar nas tomadas de decisão e construção de mapas de riscos para doenças e pragas do cajueiro-anão. A previsão de duração das bolsas é de 11 (onze) meses. O início ocorrerá imediatamente após a assinatura do contrato. Serão oferecidas duas bolsas. Os (as) contemplados (as) formarão uma equipe para desenvolver o aplicativo na plataforma Android.

Os interessados devem preencher os seguintes requisitos e perfil:

a) Profissional de nível superior com, no mínimo, 6 (seis) anos de efetiva experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação na área de Tecnologia da Informação;

b) Profissional de nível superior com, no mínimo, 2 (dois) anos de efetiva experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento ou inovação na área de Tecnologia da Informação;

c) Experiência na construção de aplicativos usando a plataforma Android. Com conhecimento de tecnologias para geoprocessamento, coleta de imagens e uso do Banco de dados PostgreeSQL;

d) Conhecimento sobre apresentação gráfica de dados;

e) Boa comunicação via reuniões virtuais;

f) Comprometimento com a entrega de relatórios, documentações e módulos nas datas combinadas;

g) Não possuir vínculo empregatício.

O (a) contratado (a) será responsável por fazer análise do aplicativo, juntamente com a equipe da Embrapa, e, em seguida, desenvolver o aplicativo na plataforma Android com repasse das tecnologias utilizadas para a equipe da Embrapa. O valor da remuneração oferecida é de R$ 4.000,00 (mensais) para profissionais com 6 (seis) anos de efetiva experiência e de R$ 3.000,00 (mensais) para profissionais com 2 (dois) anos de efetiva experiência, conforme descrição no item “perfil e requisitos”.

As candidaturas serão aceitas até as 23h59 do dia 31 de maio de 2021, e devem ser enviadas por e-mail para [email protected] com o nome do/a candidato/a e indicando no campo “assunto” do e-mail o nome do projeto “Estratégias de manejo fitossanitário do cajueiro-anão para as principais regiões produtoras do Nordeste Brasileiro”. Deverão ser anexados ao email:

a) currículo lattes contendo e-mail e telefone;

b) carta de motivação e relato de experiência com o desenvolvimento de aplicativos na plataforma Android – no máximo uma página.

