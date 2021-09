Encontrado corpo de Homem que aparece em vídeo gravado por facção

O corpo de Maicon Pinto, que estava desaparecido desde de segunda-feira é encontrado na tarde de hoje (08) de setembro, ele que foi visto com vida pela última vez por seu familiares ao sair de casa para o trabalho.

No dia seguinte ao seu desaparecimento (07), um vídeo mostra um grupo de homens interrogando Maicon, no vídeo gravado os homens ainda não identificados conversam e Maicon afirma fazer parte de uma facção rival, o vídeo teve bastante repercussão na cidade de Parauapebas.

Durante a tarde de hoje, populares encontraram o corpo de Maicon Pinto, que estava às margens de um igarapé, no fim da Rua 14, Bairro dos Minérios.

A polícia abriu inquérito e busca esclarecer o caso, levando em consideração o vídeo feito pela vítima antes de morrer.

Imagens/pebinha de açúcar