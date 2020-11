Enfermeiro suspeito de estuprar cunhada alega distúrbios mentais

O suspeito apresentou para a polícia, documentos que solicitam a sua internação hospitalar

O enfermeiro Ricardo da Silva Paz, suspeito de dopar e estuprar sua própria cunhada dentro de um hospital particular no centro de Teresina, que é referência no tratamento e prevenção ao câncer, na madrugada do último dia 31 de outubro de 2020, alegou distúrbios mentais.

O suspeito apresentou para a polícia, documentos que solicitam a sua internação hospitalar no Hospital Areolino de Abreu.

Segundo informações, o suspeito apresentou a documentação no último dia 18 de novembro, 18 dias depois do estupro. Mas sete testemunhas do caso, colegas de trabalho de Ricardo, que foram ouvidas pela Delegacia da Mulher negam o argumento de que o acusado possua distúrbios mentais.

O caso está sendo investigado pela Delegada Vilma Alves.

O CASO

Um enfermeiro é suspeito de dopar e estuprar sua própria cunhada dentro de um hospital particular no centro de Teresina, que é referência no tratamento e prevenção ao câncer. O caso ocorreu na madrugada do último dia 31 de outubro de 2020.

A vítima é empresária e cunhada do acusado e estava como acompanhante do seu sogro quando foi convencida pelo suspeito a tomar um calmante. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Piauí, através da Delegacia de Proteção dos Direitos da Mulher (DEAM).

A mulher teria sido dopada com uma alta dose de medicamentos. O acusado do crime é casado com a irmã mais nova da vítima, que teve lembranças do crime no dia seguinte e buscou a polícia e depois passou por exames no IML que constataram o estupro.

Fonte: www.meionorte.com