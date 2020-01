Está dada a largada para a corrida de São Sebastião

A 16ª Corrida de São Sebastião, promovida pela Prefeitura de Parauapebas já está com data marcada. Com o apoio da paróquia de São Sebastião, o evento ocorre no próximo dia 20 de janeiro.

A corrida já é uma tradição na cidade e faz alusão às festividades em comemoração ao dia do padroeiro municipal, São Sebastião. O evento também estimula a prática da corrida de rua, em busca da melhoria da qualidade de vida.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 16 de janeiro, no site central da corrida, no link www.centraldacorrida.com.br/16acorridasaosebastiao. Para a inscrição, serão necessários 10kg de alimentos não perecíveis, que devem ser entregues na retirada do kit da prova, nos dias 18 e 19, das 8h às 19h, no ginásio poliesportivo.

Os kits são compostos por camiseta, chip e número de peito. Na entrega do kit, o participante deve apresentar documento original com foto (RG, CNH, Passaporte) ou fotocópia autenticada, além da obrigatoriedade da apresentação do título de eleitor do município de Parauapebas, para os atletas que inscreverem-se nas categorias locais.

Ao todo, sete categorias comporão o evento e podem participar atletas com idade a partir de 16 anos. O percurso engloba 7km para os atletas das categorias masculino, feminino e deficientes visuais, e 5km para a categoria cadeirantes.

Você pode obter mais informações no edital disponível aqui.

Texto: Márcia Machado / Foto: ASCOM – PMP

