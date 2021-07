Estado garante investimentos em estradas vicinais de cinco municípios do Sul e Sudeste

Os recursos que serão repassados às prefeituras, por meio de convênios, vão garantir vias melhores para o escoamento da produção

O governo do Estado firmou nesta quarta-feira (21) convênios com as prefeituras de Bannach, Cumaru do Norte, Eldorado do Carajás, Rio Maria e Sapucaia visando à recuperação de vicinais e aquisição de óleo diesel para abastecer máquinas e equipamentos utilizados em serviços de conservação e manutenção dessas vias. Os convênios foram assinados pelo governador Helder Barbalho e pelo secretário de Estado de Transportes, Adler Silveira, e os prefeitos dos cinco municípios.

Helder Barbalho destacou que o investimento na construção de estradas vicinais vai garantir aos municípios melhores condições para o escoamento da produção. “Isso tudo deve reafirmar o compromisso de nossa gestão, uma vez que estamos jogando luz sobre as regiões Sul e Sudeste do Pará”, ressaltou o governador.

A celebração de convênios entre prefeituras e o Estado é um instrumento legal de transferência recursos, uma vez que a Secretaria de Estado de Transportes (Setran) não pode executar obras em estradas fora de sua jurisdição. Os municípios entram com a contrapartida na execução dos serviços.

O secretário Adler Silveira enfatizou que os convênios terão reflexos diretos na mobilidade da população e no escoamento da produção. “É mais conforto para quem transita por entre essas rodovias”, afirmou.

Municípios beneficiados – Para o município de Bannach, o valor do convênio será utilizado na aquisição de 154.839 litros de óleo diesel e na recuperação de estradas. “Governador, agradecemos pela oportunidade e compromisso. O carinho com que tem acolhido Bannach, um dos menores, mas não menos importantes municípios do Estado, é muito especial. Tenho certeza que você colabora para que este pequeno município se torne maior em desenvolvimento”, disse a prefeita de Bannach, Lucineia da Silva.

O município de Cumaru do Norte irá recuperar as estradas vicinais de acesso às localidades de Mata Verde e Serra Azul. O prefeito de Cumaru do Norte, Célio Marcos Cordeiro, ressaltou que “o sonho de toda a população do nosso município está se realizando com a pavimentação da PA-287, que logo deve começar e transformar a vida de toda a nossa população e do nosso setor produtivo. Hoje, vim aqui assinar um convênio que deverá revolucionar nosso modo de vida, com muitas estradas vicinais”.

Desenvolvimento – Já o município de Eldorado do Carajás será contemplado com a recuperação de 224,10 quilômetros de estradas vicinais. Segundo a prefeita de Eldorado do Carajás, Iara Braga, frisou que todos precisam ser beneficiados pelo desenvolvimento do Estado. “Aqui temos a garantia de mais desenvolvimento e progressão para os nossos produtores. Estamos ajudando na produção e no progresso do comércio local. É o governo que tem nos auxiliado com tantas realizações”, garantiu.

No município de Rio Maria, os recursos serão destinados à aquisição de mais de 150 mil litros de óleo diesel para recuperação de 254 km de estradas vicinais. A prefeita de Rio Maria, Márcia Ferreira, também agradeceu ao governo do Estado. “O meu sentimento é o mesmo de vários moradores daqui, com a certeza de que teremos um local mais valioso e digno de se viver. Sua gestão favoreceu nossa felicidade e nossa perspectiva”, declarou a prefeita.

A recuperação das estradas vicinais de acesso às localidades Rio Vermelho e Marajaí são as metas do município de Sapucaia. O prefeito Wilton Lima ressaltou, após assinar o convênio, que “isso, certamente, vai contribuir com o nosso crescimento. Esse convênio vai honrar conosco e com as populações que residem e vivem da produção rural. Vai cuidar das populações que moram nas zonas urbanas e de todo o nosso Estado”.

Ag. Pará