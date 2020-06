Estrada de Ferro Carajás é reconhecida por desempenho ambiental

As duas ferrovias administradas pela Vale no Brasil receberam as melhores classificações em índice da ANTT

A Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória a Minas, administradas pela Vale no Brasil, receberam as melhores avaliações ambientais entre as ferrovias brasileiras, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Pela primeira vez, o Índice de Desempenho Ambiental (IDA) foi aplicado pelo órgão federal responsável pela concessão, fiscalização e regulação das ferrovias brasileiras. A Estrada de Ferro Carajás obteve a pontuação 0,82 em uma escala de 0 a 1. Na sequência, está a Estrada de Ferro Vitória a Minas, com 0,78.

O índice permite à ANTT acompanhar e incentivar as ferrovias a desenvolverem ações sustentáveis e de proteção ao meio ambiente. Para o gerente-executivo de Meio Ambiente da Vale, Bruno Ferraz, o resultado reflete o compromisso da empresa em aprimorar seus controles a cada dia. “A Vale possui uma governança que valoriza o aprendizado e a transparência nas ações de preservação ambiental. Para isso, dedica esforços no cumprimento de metas, na aproximação com as comunidades e na busca por soluções sustentáveis”, afirma.

O indicador ambiental é formado a partir de quesitos como correta destinação de resíduos; reuso de água; controle de emissões; eficiência energética; relacionamento com moradores de cidades vizinhas às ferrovias; e iniciativas de preservação do meio ambiente.

Entre as ações desenvolvidas pelas duas ferrovias estão segregação de resíduos sólidos, reaproveitamento de água da chuva e sistemas de tratamento de efluentes, além de monitoramento automatizado da qualidade do ar.

Na Estrada de Ferro Carajás, que cruza os estados do Pará e Maranhão, uma iniciativa socioambiental que se destaca é a Caravana nos Trilhos. Em 2019, foram realizadas 37 edições, alcançando um público de mais de 18 mil pessoas. Além disso, o Projeto Comunidade Sustentável, que visa incentivar e capacitar pessoas por meio da Educação Ambiental beneficiou 245 moradores das comunidades de Piquiá, em Açailândia; e Murtura, em São Luís, no Maranhão.

Importante destacar que os dormentes gerados na manutenção da Estrada de Ferro Carajás são reciclados para reutilização em outras ferrovias.

Segurança Ferroviária

A Estrada de Ferro Carajás e A Estrada de Ferro Vitória a Minas também foram classificadas pela ANTT como as ferrovias mais seguras do país. O comparativo, divulgado em fevereiro, considerou os índices anuais de acidentes de todas as estradas de ferro do Brasil.

