Família de atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, investiga possível negligência médica após 12 paradas cardíacas

A família da atriz mirim Millena Brandão, de apenas 11 anos, que faleceu na última sexta-feira (2), decidiu investigar se houve negligência médica durante os atendimentos recebidos pela criança em três unidades de saúde diferentes. Millena sofreu 12 paradas cardíacas antes de ter a morte confirmada.

Segundo familiares, os documentos e protocolos médicos estão sendo analisados com o objetivo de esclarecer se houve falhas no atendimento. A família ainda não se pronunciou oficialmente e aguarda mais informações para tomar providências.

A primeira busca por atendimento ocorreu na segunda-feira, 28 de abril, quando Millena foi levada a um hospital com dores de cabeça e no corpo. Em meio ao surto de dengue em São Paulo, o diagnóstico inicial foi de dengue, e a menina foi medicada e liberada para casa.

No entanto, como a dor de cabeça persistiu e se intensificou, a família procurou atendimento novamente no dia seguinte, 29 de abril, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro do Grajaú, zona sul da capital paulista. De lá, Millena foi encaminhada ao Hospital Geral do Grajaú para exames e permaneceu internada até a confirmação da morte cerebral.

A Secretaria Municipal de Saúde informou, por meio de nota, que a transferência da paciente foi solicitada às 7h59 do dia 29 de abril via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp). Após a equipe médica sinalizar a gravidade do caso às 10h54, uma vaga foi concedida no Hospital Geral do Grajaú, para onde Millena foi transferida.

Durante a internação, exames revelaram a presença de uma massa de cinco centímetros no cérebro, levantando suspeitas de um possível tumor. No entanto, a equipe médica não confirmou se a massa era um tumor ou um cisto, tampouco se essa condição teria causado a morte da criança. O corpo de Millena foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) na manhã de ontem, e os pais aguardam o laudo oficial com a causa da morte.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a direção da unidade está à disposição para colaborar com as investigações.

