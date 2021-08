Feira itinerante chega aos bairros Alto Bonito e Vale do Sol

Moradores do bairro Alto Bonito agora poderão comprar produtos fresquinhos e de qualidade pertinho da sua casa. A Feira Itinerante do bairro será inaugurada neste sábado, 7 de agosto.

Realizada aos sábados, a Feira Itinerante fomenta uma cadeia de benefícios, uma vez que garante mais comodidade para os moradores, além de renda para os feirantes e o maior escoamento da produção da agricultura familiar.

Já no bairro Vale do Sol, a Feira vai inaugurar na próxima quarta-feira, 11, e será realizada toda semana sempre no mesmo dia, das 6h às 13h. Como esta ação, a gestão pública atende as demandas destas comunidades.

Estes espaços de comercialização, geridos pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semurb), oferecem itens como: pescados e mariscos, carnes, hortaliças, frutas, farinha e artesanato. Com a expansão, o município totaliza sete feiras itinerantes, sendo cinco na zona urbana, nos bairros Guanabara, Cidade Jardim, Liberdade, Rio Verde, Alto Bonito e Vale do Sol e uma na Vila Paulo Fonteles, na zona rural.

Ascom/Pmp