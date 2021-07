Equipes do 77º DP da Santa Cecília cumpriram, durante a manhã, o mandado de prisão da “Operação Carontes” em Barueri, na Grande São Paulo.

Ela também ajudava a abastecer os hotéis onde escondiam as drogas. No local, as equipes encontraram produtos de crime e um esconderijo de drogas. O responsável pelo hotel será conduzido à delegacia.

Meio Norte