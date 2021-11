Georreferenciamento de Lotes Será Realizado no Município de Eldorado

A Excelentíssima Prefeita Iara Braga, recebeu na manhã de hoje (05), em seu gabinete, a Sra. Ana Gonçalves Coordenadora do Centro Integrado de Regularização Fundiária, Sr. João Coordenador do Departamento de Terras Urbanas e o Sr. Paulo Roberto Treviso responsável Técnico pela empresa Amazon Rural.

O encontro foi para apresentar a empresa Amazon Rural, que será responsável pelo Georreferenciamento dos lotes do km 100 na zona urbana e da Boca do Cardoso, na zona rural. Vale ressaltar, que georreferenciamento é a padronização e identificação dos imóveis rurais e urbanos, feitos por meio de um processo de reconhecimento das coordenadas geográficas do local, a partir da utilização de mapas ou imagens.

Na oportunidade, discutiram sobre as venternárias das matriculas do distrito 17 de Abril, que já foram pegas no cartório de Curionópolis e enviadas ao INCRA de Marabá que reenviará para o Cartório do município. Todo esse processo é necessário para garantir a titulação da reforma agrária do Distrito, que tem entrega de títulos prevista para dezembro do corrente ano, um feito muito esperado pelos moradores daquele lugar.