Governo do Estado e Prefeitura de Eldorado do Carajás fazem convenio para recuperar 224,10 km de estradas vicinais

Na manhã de quarta feira, 21 de julho, no município de Xinguara – PA, a Prefeitura de Eldorado do Carajás representada pela Exma. Prefeita Iara Braga e o Exmo. Vice-Prefeito Clenilton Albuquerque, realizou junto ao Governo do Estado a assinatura, de um convênio no valor de 5.297.475,98 (milhões) que serão destinadas á recuperação de 224,10 km de estradas vicinais do nosso município.