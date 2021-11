Grupo de crianças espancam menino de 9 anos em Canaã dos Carajás

A criança que aparece nas imagens, com a boca machucada e nariz sangrando, se chama João Vitor, ele tem 9 anos, e já assume uma grande responsabilidade mesmo com sua pouca idade, todos os dias o garotinho sai para vender salgados para ajudar a complementar na renda de casa.

A família de João passa por um momento bastante delicado, a mãe da criança está em casa por conta de uma doença na coluna e não consegue trabalhar fora.

Na tarde de quarta-feira, (03), quando a criança estava passando próxima a uma quadra de futebol, localizada no Bairro Amec, segundo ele um, grupo de crianças teria sem motivo algum começado a caçoar e agredir o garoto com chutes e pontapés, chegando a quebrar o nariz do garotinho.

A mãe da vítima por meio de suas redes sociais, pediu encarecidamente para quem estivesse visto, ou soubesse quem foram os agressores que entrassem em contato com ela, pois ela precisa da ajuda dos pais dessas crianças para que comprem os remédios para seu filho.

Segundo o site Fala Sério Canaã, um grupo de moradores do Bairro Amec já estaria se mobilizando para dar assistência à família.

Com informações: Fala Sério Canaã