Grupo religioso realiza ritual para sacrificar duas crianças com objetivo de acabar com a Covid-19

A polícia foi acionada e conseguiu impedir o ritual

Nesta quinta-feira(15), algumas pessoas da comunidade do Treme em Bragança, nordeste paraense preparam um ritual para sacrificar duas crianças em troca de acabar o covid-19 do mundo. A cena absurda foi registrada por um dos moradores.

A polícia foi acionada e conseguiu impedir o ritual. No vídeo o líder religioso está rezando com uma criança nos braços enquanto outra criança está presa em crucifixo. Com a chegada da Polícia o líder religioso entrega a criança de colo a equipe e os outros populares retiram a outra criança do crucifixo.

No vídeo é possível ver a relutância dos moradores para impedir o ritual. Veja:

Segundo informações, os moradores que aparecem nos vídeos são integrantes de uma igreja católica na comunidade. Foi informado que as crianças são maltratadas e que recentemente a morte de um bebê foi registrado, mas não se sabe a causa do falecimento.

O grupo religioso é acusado de assassinar outras crianças que desapareceram na comunidade sem explicação nenhum.

