Guerra entre facções deixa 13 mortos após assassinato do filho de um dos lideres

Após a execução de um jovem no bairro do Muca, conhecido como Scooby no sábado (22) de maio, por volta das 13horas em uma área predominada pelo trafico de drogas, os homens gravaram o momento em que executaram o jovem e compartilharam o vídeo por meio de aplicativo de mensagem.

A região metropolitana de Macapá teve um dos finais de semana com maior numero de assassinatos já visto dos ultimas tempos, segundo a Polícia Militar o jovem Scooby que foi assassinado era filho de um dos lideres de uma facção, e após a morte do filho ele teria dado a ordem para matar os rivais, começou então a matança pelo bairro.

morte no lago

Odilan Lima dos Santos, 23 anos, foi baleado dentro de sua casa no bairro Pacoval, Rua Piauí, segundo os populares dois homens chegaram invadindo a casa de Odilan, o rapaz ainda tentou pular a janela mas teria sido atingido por alguns tiros e caiu no no lago que fica embaixo de sua casa, o morador do lado ligou para a policia vir buscar o corpo.

a trinca

No Bairro Cidade nova outro jovem de 17 anos identificado como Jason Joerbe Tomaz, foi levado a força por dois homens que invadiram a sua casa e o levaram para um terreno abandonado localizado no beco B3, e lá foi assassinado com vários tiros, segundo a polícia o jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas.

Troca de tiros com a polícia

Os dois homens que mataram o Jason Joerbe, ainda no local quando a polícia chegou trocaram tiros com os policiais, os dois foram baleados, a socorro foi acionado porem os dois homens não resistiram e vieram a óbito.

Troca de tiros entre rivais

No bairro dos Congós, na rua Dois de Morais, foi a vez de Igor Eduardo Pinheiro, 22 anos que entrou em confrontos com rivais e foi morto a tiros, o companheiro de Igor foi baleado e não corre risco de vida. Segundo os moradores a dupla costumava fazer assaltos pela região e utilizava uma arma caseira.

Homem tenta se esconder dentro de batedeira de açaí mais foi assassinado

Obson 25 anos teria saido de casa no Vale Verde para comprar farinha quando foi surpreendido por dois homens que o perseguiram, ele tentou se esconder dentro de uma maquina de açaí mas os executores conseguiram encontrar, Obson foi executado com três tiros e morreu ali mesmo no local.

Atiradores do carro vermelho

No bairro Infraero II os policiais foram informados que homens desceram de uma carro e fizeram vários disparos contra Mateus Pinheiros, 24 anos que chegou a ser socorrido porem não resistiu e veio a óbito, a polícia chegou a fazer uma busca porém não encontrou os atiradores.

Equipe das polícias Militar e Civil passaram a noite atendendo ocorrências e buscando capturar criminosos, graças a ação de polícia não teve um numero ainda maior de mortos.

Segundo o delegado Dante Ferreira, da Decipe

A maioria das mortes foi um confronto entre membros de facção motivados pela primeira morte.

com informações/selesnafes.com

Imagens/Olho de boi