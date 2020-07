Homem apedreja esposa até a morte em ‘crime de honra

Uma mulher de 24 anos, identificada como Waziran, foi apedrejada até a morte pelo próprio marido, Allan Baksh, que teve a ajuda do irmão, em “crime de honra”. De acordo com o jornal britânico DailyMail, o corpo da jovem foi encontrado mutilado à beira de uma estrada, na cidade de Jamshoro (Paquistão), no dia 27 de junho deste ano. A Polícia Nacional de Rodovias que encontrou o corpo, que estava com ferimentos graves na cabeça.

A polícia de Sindh contou que o pai da vítima, Gurl Muhammed, testemunhou inicialmente que a morte dela havia sido um acidente, mas depois retirou sua declaração, alegando que ela havia sido morta por seu marido Allah Baksh e seu irmão Kareem. Ambos foram presos e permanecem sob custódia policial. Em um comunicado, Allah Baksh alega que sua própria família foi responsável pelo apedrejamento porque eles não aprovaram a decisão de Waziran de se casar com ele. O caso continua sendo investigado.

*Crime de honra – é o nome dado ao homicídio de um parente ou familiar, principalmente mulher, que acredita-se que trouxe desonra à família.

Fonte: www.falapiaui.com