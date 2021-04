Homem é obrigado a recolher sacolas de lixo após jogá-las no canal

Circula nas redes sociais um vídeo em que um homem, provavelmente morador do bairro do Guamá, é obrigado a retirar o lixo que ele mesmo havia despejado no canal do Tucunduba, em Belém. Agentes da Prefeitura teriam o abordado e imposto a ação de retirada das sacolas ao rapaz.

Neste período de chuvas intensas na Região Metropolitana de Belém, jogar lixo nos canais pode prejudicar o escoamento de águas da capital paraense. A situação tende a piorar em dias que a chuva coincide com as marés altas: vias alagadas, canais cheios e casas invadidas pela água.

Mesmo com tantos problemas agravados pelo descarte irregular do lixo, ainda é muito comum encontrar pessias despejando sacolas, sofás, pneus e demais rejeitos nestes locais. A Prefeitura de Belém, já chegou a retirar diariamente cerca de 500 toneladas de entulho dos canais e ruas da cidade.