Homem é preso por vender imóvel da própria mãe e manter idosa em situação de abandono em Belém

Um homem foi preso na manhã desta última quinta-feira (08) em Belém, acusado de aplicar golpes financeiros contra a própria mãe idosa e submetê-la a condições degradantes de moradia.

As investigações apontaram que o suspeito vendeu de forma fraudulenta um imóvel pertencente à mãe, falsificando um recibo de compra e venda como se ele próprio fosse o dono do bem. Durante as diligências, a polícia também constatou que ele vinha retirando dinheiro das contas bancárias da vítima.

Diante do cenário de abandono e maus-tratos, ele foi preso em flagrante também por esse crime. Após os procedimentos na delegacia especializada, o suspeito permanece à disposição da Justiça.

Foto: Reprodução/Polícia Civil