Homem flagra esposa e amante na cama com o filho de 2 anos

Um homem registrou o momento que vivenciou a traição da esposa. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o homem flagrou a mulher tendo relações com um homem

Um homem registrou o momento que vivenciou a traição da esposa. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o homem flagrou a mulher tendo relações com um homem. As informações são do Portal Tucumã.

A cena já é chocante, no entanto, não é o pior: a relação extraconjugal estava sendo praticada ao lado de uma criança de dois anos.

O homem traído se revolta quando se depara com a cena. Mas fica ainda mais indignado quando percebe que o próprio filho estava ali, ao lado, presenciando toda a traição da mãe contra o pai.

Na raiva, o homem começa a registrar o momento e questiona como os dois foram capazes de fazerem uma traição desta forma. A criança sem entender nada, acompanha a discussão dos envolvidos.

O marido ainda questiona o homem onde ele conheceu a esposa, que é citada como “Jéssica”. “Onde você conheceu ela? No nosso próprio quarto, Jéssica?”

Ainda no vídeo, o homem ainda ameaça furar a mulher, caso ela corresse. Ela então pega uma vassoura e começa a querer agredir o marido, enquanto o amante fica tentando justificar a traição. Até o momento não se sabe onde ocorreu o caso.