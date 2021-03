Homem mata o próprio irmão com facada após discussão

Um homem de 34 anos, identificado como Edivan de Sousa Rodrigues, foi morto a facadas pelo próprio irmão no início da noite desta quarta-feira (10), na cidade de Monte Alegre do Piauí, região Sul do Piauí. O autor do crime, identificado como Carlos de Sousa Rodrigues, teria desferido um golpe de faca no irmão após discussão em sua própria residência. Os irmãos estavam bebendo juntos e quando foram para a casa teriam iniciado a briga.

Em entrevista ao Meionorte.com, o comandante do GPM de Monte Alegre, Sub. Tenente. J. Carlos, informou que os agentes da Polícia Militar atenderam a ocorrência e seguem ainda em diligências na tentativa de prender o acusado em flagrante, que até o momento segue foragido.