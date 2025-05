Homem morre após infarto em frente a mercadinho na Cidade Nova 8, em Ananindeua

Um homem, ainda não identificado, morreu na manhã desta terça-feira (13) após sofrer um infarto em frente a um mercadinho localizado na Cidade Nova 8, entre as WE-44 e WE-45, no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Segundo testemunhas, a vítima caiu repentinamente na calçada do estabelecimento. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, ao chegar ao local, a equipe apenas pôde constatar o óbito.

Uma imagem registrada no local mostra o corpo do homem caído em frente ao mercadinho, enquanto a ambulância do Samu prestava atendimento. Após confirmar a morte, os socorristas acionaram a Polícia Científica do Pará, responsável pela remoção do corpo e pelos procedimentos periciais.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima ou se ele apresentava algum problema de saúde pré-existente.

Informações: Roma News

Foto: reprodução/internet