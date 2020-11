Homem não aceita fim do casamento e mata ex-mulher a tiros

Familiares informaram que o homem não aceitava o fim do relacionamento e teria tentado matar ela em outra ocasião

Uma mulher identificada como Maria da Conceição, faleceu na noite de quarta-feira (25), após levar um tiro de espingarda de fabricação caseira na cidade de Esperantina. O feminicídio aconteceu por volta das 19h, no bairro Santa Luzia, onde reside da vítima e teria sido cometido pelo ex-marido. As informações são do Revista AZ.

O tiro acertou a região do braço. A mulher foi levada para o setor de urgências do Hospital Estadual Dr. Júlio Hartman, foi medicada e se encontrava internada, quando passou mal e veio a óbito. A suspeita é de que ela tenha sofrido um infarto.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acusado do crime foi identificado como Francisco das Chagas Silva, conhecido “Chico Conrado“, que inclusive já tem passagem pela polícia. Ele encontra-se foragido.

Familiares informaram que o homem não aceitava o fim do relacionamento e teria tentado matar ela em outra ocasião. A vítima tinha uma medida protetiva contra ele.

Fonte: www.meionorte.com