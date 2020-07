Homem reclama de barulho e é morto a tiros pelo vizinho

De acordo com testemunhas, vítima se queixou de volume alto do som da casa vizinha e filho do dono do imóvel o matou com um tiro

Relatos de testemunhas contam que Jurandir da Silva Mello, de 35 anos de idade, levou vários tiros após se queixar do volume do som da casa vizinha, no Rio de Janeiro. Ele morreu na hora. O homicídio ocorreu nesta quinta-feira (16), e o acusado é o filho do proprietário da residência alvo do protesto. Jurandir deixou mulher e três filhos.

Tudo teria começado com o descontentamento de Jurandir que teria ido reclamar na casa ao lado. Logo que ele voltou para sua própria residência, foi surpreendido pelo filho da residência onde o som estava alto. Primeiro levou um tiro e ao cair recebeu outros nas costas. Jurandir morreu na hora.

No aplicativo Facebook, na ineternet, a irmã da vítima disse que uma caixa de som foi colocada virada para a casa de Jurandir propositalmente. De acordo com ela, o irmão foi ameaçado com uma faca e chamado de “macaco” após mostrar sua insatisfação com o barulho.

Nas redes sociais, a viúva de Jurandir desabafou: “Nada vai trazer meu marido de volta, nada. Que mundo é esse, meu Deus? Reclamar que o som está alto e você se torna errado? Podendo resolver na conversa. Mas não, esse monstro vai pagar. Eu sei que vai”. Em outra postagem, ela seguiu com os pêsames: “Falei para você que iria até o fim. Então, até que a morte nos separe, amor. Espero na eternidade poder te encontrar, amor”.

Consta ainda nos relatos que a mulher de Jurandir ao ouvir o barulho de tiro, correu para a frente do imóvel e viu o marido no chão. Ainda de acordo com a irmã do homem assassinado, a cunhada tentou socorrer o companheiro, mas foi ameaçada pelo autor do crime.

Em nota à imprensa carioca, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que apura o crime por meio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). “Diligências estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do crime”. Durante a perícia, investigadores encontraram o celular do suspeito de atirar contra a vítima.

*Com informações do site Metrópoles

Fonte: www.oliberal.com