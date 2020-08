Homem se irrita com namorada que queria dormir, atira nela e se mata

A confusão teria ocorrido após uma discussão entre o casal. Eles teriam consumido bebidas alcoólicas.

Um homem tentou assassinar a namorada e tirou a própria vida na madrugada deste sábado (29), na cidade de Três Pontas, no Sul de Minas Gerais. A confusão ocorreu após uma discussão entre o casal. A mulher de 23 anos estava cansada e queria dormir, mas O companheiro, o autor dos disparos, de 30, não aceitava. De acordo com o registro da ocorrência feito pela PM, o casal saiu na noite de ontem, por volta das 22h, e consumiu bebidas alcoólicas. Por volta de meia-noite, eles retornaram para a casa do rapaz, no bairro Aristides Vieira. A jovem contou ao militares que estava cansada e disse queria dormir. Por isso, ela foi se deitar na cama. Neste momento, o homem teria começado a se alterar com a companheira.

Ainda de acordo com o relato da vítima, a todo momento o rapaz insistia para que ela se levantasse de cama e não dormisse. A jovem se virou para o canto da cama, quando foi surpreendida com um disparo de arma de fogo. Ao se virar para a porta do quarto, ela levou mais dois tiros, um na mão e outro no lado direito da cabeça. Segundo a ocorrência, a jovem tentou pedir ajuda gritando por socorro e, neste momento, ela viu que o namorado colocou a arma na boca e realizou um disparo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou socorro ao rapaz, que não resistiu ao ferimento e morreu no local. A vitima foi socorrida para o hospital com uma bala alojada na cabeça. Ela passou por um procedimento cirúrgico e ficou em observação no hospital da cidade. Na casa, os militares apreenderam uma arma calibre 32. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação.

fonte: www.falapiaui.com