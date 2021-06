Ibama e Vale realizam segunda audiência pública sobre Projeto Mina N3

Parauapebas, 29 de junho de 2021 – Acontece no próximo dia 15 de julho, às 18h, a segunda audiência pública virtual sobre o Projeto Mina N3, que consiste na implantação de uma nova frente de lavra no Complexo Minerário de Carajás operado pela Vale, em Parauapebas. A implantação e operação do projeto deverão contribuir para manter parte da capacidade produtiva, assim como a arrecadação e os empregos gerados pela unidade. A ação é uma realização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da Vale como parte do processo de licenciamento do projeto conduzido pelo órgão ambiental. Por meio da audiência, população e partes interessadas têm a oportunidade de conhecer o conteúdo dos estudos ambientais realizados e de participar da discussão sobre o empreendimento. Tendo em vista a situação de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e de acordo com a legislação vigente, a segunda audiência pública será novamente virtual. No primeiro evento on-line realizado em outubro de 2020, mais de 500 pessoas participaram. Também como na primeira edição, o evento será transmitido simultaneamente em sete pontos fixos na cidade de Parauapebas. Todos seguindo as regras de distanciamento social e os protocolos de segurança requeridos pelo Ministério da Saúde. Mais informações sobre o projeto, como e onde participar da audiência pública virtual podem ser acessadas pelo site https://bit.ly/AudienciaPublica2MinaN3. Atualmente, as atividades minerárias em Carajás empregam cerca de 8600 trabalhadores próprios e geraram em 2020, mais de R$ 2,1 bilhões em arrecadação aos Governos. No mesmo período, também cerca R$ 2 bilhões foram adquiridos em bens e serviços de fornecedores locais (matriz e filial) em Parauapebas para atendimento às operações. O funcionamento do Complexo também envolve a manutenção de 360 contratos com cadeia de fornecedores para prestação de diversos serviços. Entre eles, execução de obras civis, atendimento à emergência, limpeza industrial, locação de andaimes e transporte. Serviço

O quê: Audiência Pública Virtual do Projeto Mina N3

Data: 15 de julho de 2021

Horário: 18h

Mais informações: https://bit.ly/AudienciaPublica2MinaN3 vale.com